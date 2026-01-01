Saldi invernali 2026: quando iniziano. Tutte le date (e i periodi) regione per regione

Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell'inizio della stagione, altre danno libertà massima ai commercianti

Passate le festività natalizie arrivano i saldi invernali. Nel 2026 la data di inizio è il 3 gennaio, eccetto Val d’Aosta e la provincia autonoma di Trento che partiranno in anticipo il 2 gennaio. Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell’inizio della stagione, altre invece hanno lasciato libertà massima ai commercianti.

Quando iniziano i saldi, regione per regione