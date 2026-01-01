Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ECONOMIA & LAVOROSaldi

Saldi invernali 2026: quando iniziano. Tutte le date (e i periodi) regione per regione

01 Gennaio 2026 - 15:35 Stefania Carboni
embed
saldi invernali
saldi invernali
Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell'inizio della stagione, altre danno libertà massima ai commercianti

Passate le festività natalizie arrivano i saldi invernali. Nel 2026 la data di inizio è il 3 gennaio, eccetto Val d’Aosta e la provincia autonoma di Trento che partiranno in anticipo il 2 gennaio. Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell’inizio della stagione, altre invece hanno lasciato libertà massima ai commercianti.

Quando iniziano i saldi, regione per regione

  • Abruzzo: dal 3 gennaio per 60 giorni, libertà di vendite promozionali per qualsiasi periodo.
  • Calabria: dal 3 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nelle due settimane precedenti.
  • Campania ed Emilia Romagna: dal 3 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nel mese precedente.
  • Basilicata e Marche: dal 3 gennaio al 1 marzo, con divieto di vendite promozionali nel mese precedente.
  • Friuli Venezia Giulia: dal 3 gennaio al 31 marzo, libertà massima nelle vendite promozionali.
  • Lazio: dal 3 gennaio per sei settimane, niente promozione nei 30 giorni precedenti.
  • Liguria: dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni, niente promozioni nei 40 giorni precedenti.
  • Lombardia: dal 3 gennaio al 3 marzo, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.
  • Molise: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente promozioni nel mese antecedente e post al periodo saldi.
  • Piemonte: dal 3 gennaio per otto settimane, zero promozioni nei 30 giorni precedenti.
  • Puglia: dal 3 gennaio per 60 giorni, vietate le vendite promozionali nei 15 giorni precedenti.
  • Sardegna: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente vendite promozionali nei 40 giorni precedenti.
  • Sicilia: dal 3 gennaio al 15 marzo, massima libertà vendite promozionali.
  • Toscana: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente sconti nei 30 giorni precedenti.
  • Umbria: dal 3 gennaio per 60 giorni, libertà vendite promozionali.
  • Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo, niente promozioni nei 15 giorni precedenti.
  • Veneto: dal 3 gennaio al 28 febbraio, zero sconti nei 30 giorni precedenti.
  • Provincia autonoma di Trento: dal 2 gennaio per 60 giorni, massima libertà sulle promozioni
  • Provincia autonoma di Bolzano: dal 2 gennaio ma le date e i periodi variano da distretto a distretto.
Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori»

2.

Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026

3.

Vino senza alcol, c’è il via libera del governo. Ecco il decreto: «Non è una moda, ma un cambiamento di lungo periodo»

4.

Gli italiani temono una nuova crisi economica: uno su quattro dice di star peggio rispetto a un anno fa. I più ottimisti? I giovani

5.

Bonus casa per il 2026: -50% sulla prima abitazione. Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicato

leggi anche
milleproroghe
ECONOMIA & LAVORO

Dl Milleproroghe: niente più bonus giovani under 35 e donne

Di Stefania Carboni
scioperi gennaio 2026
ECONOMIA & LAVORO

Il gennaio nero degli scioperi: tutti gli stop previsti, dal trasporto pubblico locale a quello di aerei e treni

Di Stefania Carboni
busta paga novità manovra 2026
ECONOMIA & LAVORO

Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026

Di Alba Romano