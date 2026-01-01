Saldi invernali 2026: quando iniziano. Tutte le date (e i periodi) regione per regione
Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell'inizio della stagione, altre danno libertà massima ai commercianti
Passate le festività natalizie arrivano i saldi invernali. Nel 2026 la data di inizio è il 3 gennaio, eccetto Val d’Aosta e la provincia autonoma di Trento che partiranno in anticipo il 2 gennaio. Alcune regioni hanno fissato un divieto di vendite promozionali prima dell’inizio della stagione, altre invece hanno lasciato libertà massima ai commercianti.
Quando iniziano i saldi, regione per regione
- Abruzzo: dal 3 gennaio per 60 giorni, libertà di vendite promozionali per qualsiasi periodo.
- Calabria: dal 3 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nelle due settimane precedenti.
- Campania ed Emilia Romagna: dal 3 gennaio per 60 giorni, con divieto di vendite promozionali nel mese precedente.
- Basilicata e Marche: dal 3 gennaio al 1 marzo, con divieto di vendite promozionali nel mese precedente.
- Friuli Venezia Giulia: dal 3 gennaio al 31 marzo, libertà massima nelle vendite promozionali.
- Lazio: dal 3 gennaio per sei settimane, niente promozione nei 30 giorni precedenti.
- Liguria: dal 3 gennaio al 16 febbraio per 45 giorni, niente promozioni nei 40 giorni precedenti.
- Lombardia: dal 3 gennaio al 3 marzo, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.
- Molise: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente promozioni nel mese antecedente e post al periodo saldi.
- Piemonte: dal 3 gennaio per otto settimane, zero promozioni nei 30 giorni precedenti.
- Puglia: dal 3 gennaio per 60 giorni, vietate le vendite promozionali nei 15 giorni precedenti.
- Sardegna: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente vendite promozionali nei 40 giorni precedenti.
- Sicilia: dal 3 gennaio al 15 marzo, massima libertà vendite promozionali.
- Toscana: dal 3 gennaio per 60 giorni, niente sconti nei 30 giorni precedenti.
- Umbria: dal 3 gennaio per 60 giorni, libertà vendite promozionali.
- Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo, niente promozioni nei 15 giorni precedenti.
- Veneto: dal 3 gennaio al 28 febbraio, zero sconti nei 30 giorni precedenti.
- Provincia autonoma di Trento: dal 2 gennaio per 60 giorni, massima libertà sulle promozioni
- Provincia autonoma di Bolzano: dal 2 gennaio ma le date e i periodi variano da distretto a distretto.
