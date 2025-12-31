Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ECONOMIA & LAVOROGoverno MeloniLavoro e impresaLegge di bilancioTasse

Come cambia la busta paga, dalle aliquote Irpef ai buoni pasto. Aumenti, premi e tasse: tutte le novità per il 2026

31 Dicembre 2025 - 10:34 Alba Romano
embed
busta paga novità manovra 2026
busta paga novità manovra 2026
Cambiano anche le tassazioni su notturni e festivi. Le novità inserite nella legge di Bilancio in vigore dal 1 gennaio

Per il governo, la legge di bilancio per il 2026 – approvata in via definitiva dal Parlamento – contiene misure concrete per alzare gli stipendi degli italiani. Secondo le opposizioni, la manovra è debole e le novità contenute al suo interno non offrono alcun aiuto reale per recuperare potere d’acquisto. Ma cosa prevede, di preciso, la legge di bilancio del governo Meloni sul lavoro? Tra tagli alle aliquote Irpef, detassazioni e bonus, l’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è uno: aumentare il netto in busta paga. Ecco quali sono le principali novità che entreranno in vigore nel 2026.

Irpef, come cambia la seconda aliquota

Il primo e principale intervento riguarda l’imposta sul reddito. A partire da gennaio, la seconda aliquota Irpef – quella applicata ai redditi tra 28 e 50 mila euro – scende di due punti, passando dal 35 al 33 per cento. Una misura che ha l’obiettivo di ridurre l’onere fiscale sul ceto medio e che coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti. A beneficiare di questo taglio saranno anche i redditi più alti, superiori ai 50mila euro, mentre per chi è sopra i 200mila l’effetto del taglio viene compensato da una riduzione di 440 euro su alcune detrazioni.

Aumenti contrattuali, tasse al 5%

La legge di bilancio prevede, inoltre, una detassazione mirata sugli aumenti legati ai rinnovi dei contratti collettivi. Per il 2026 gli incrementi retributivi derivanti da contratti firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 saranno tassati con un’imposta sostitutiva del 5 per cento. Questa misura, tuttavia, si applicherà solo ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito non superiore a 33mila euro nel 2025. Secondo la relazione tecnica, la platea potenziale è di circa 3,8 milioni di persone.

Premi di produttività quasi esentasse

A scendere è anche la tassazione sui premi di produttività. L’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dal 5 all’1 per cento e si applica su importi più elevati, con il tetto che sale da 3mila a 5mila euro. Il beneficio vale anche per le somme legate alla partecipazione agli utili d’impresa, una novità che interessa potenzialmente 250mila lavoratori.

Notturni e festivi: sconto fiscale dedicato

La leva fiscale viene estesa anche alle indennità per lavoro notturno, festivo e su turni. Per il solo periodo d’imposta 2026, sulle maggiorazioni fino a 1.500 euro annui si applica un’imposta sostitutiva del 15 per cento, salvo rinuncia esplicita del lavoratore. Il beneficio è riservato a chi ha un reddito da lavoro dipendente inferiore a 40mila euro e coinvolge, secondo le stime, circa 2,3 milioni di addetti.

Buoni pasto più generosi

Aumenta la soglia di esenzione per i buoni pasto. Il valore non tassato sale da 8 a 10 euro, con un effetto diretto sul netto per chi utilizza questo strumento di welfare aziendale.

Le novità per i dipendenti pubblici

Novità anche per il pubblico impiego. Nel 2026, i compensi legati al trattamento economico accessorio – comprese le indennità fisse e continuative – saranno tassati con un’imposta sostitutiva del 15 per cento, fino a un massimo di 800 euro. La misura riguarda i dipendenti pubblici con reddito da lavoro non superiore a 50mila euro.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori»

2.

Bonus casa per il 2026: -50% sulla prima abitazione. Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicato

3.

Vino senza alcol, c’è il via libera del governo. Ecco il decreto: «Non è una moda, ma un cambiamento di lungo periodo»

4.

Licenziato per il «test del carrello» dalla Pam, il 62enne Fabio Giomi reintegrato: «Un bel regalo di Natale». La sentenza del tribunale di Siena

5.

Gli italiani temono una nuova crisi economica: uno su quattro dice di star peggio rispetto a un anno fa. I più ottimisti? I giovani

leggi anche
camera legge bilancio opposizione
POLITICA

Legge di bilancio, centrosinistra all’attacco. Schlein: «Una Manovra per ricchi. Per voi la povertà è una colpa, per noi un problema sociale»

Di Sofia Spagnoli
meloni-giorgetti-manovra-2026
POLITICA

Via libera del Parlamento alla Legge di bilancio. Meloni: «Giù le tasse, sostegno a sanità e lavoro: impegni mantenuti» 

Di Alba Romano
tommaso nannicini
ECONOMIA & LAVORO

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori»

Di Alba Romano
POLITICA

Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì: la seduta in notturna per arrivare al voto finale di domani

Di Sofia Spagnoli