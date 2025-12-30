Manovra da 22 miliardi, atteso il via libera entro metà giornata: le decisioni della notte – La diretta
Oggi, martedì 30 dicembre, è il giorno della verità per la Legge di bilancio 2026. Dopo la lunga nottata parlamentare e l’esame mattutino degli ordini del giorno, a partire dalle 11 l’Assemblea si riunisce nuovamente per le dichiarazioni di voto. La seduta sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Con una maggioranza dei sì, come ci si aspetta data la fiducia incassata dal governo nella serata di ieri, sarà dato il via libera definitivo al testo della Manovra.
Iperammortamento, estensione anche per Paesi extra-Ue: «Clausola di esclusione riconsiderata»
Ok del governo – con riformulazione – anche a un ordine del giorno di Forza Italia, che chiedeva di estendere l’iperammortamento ai beni prodotti al di fuori dell’Unione europea. Il governo, stando al testo approvato, «si impegna a riconsiderare la clausola di esclusione, ristabilendo i benedici anche per i Paesi dell’Efta (compresa Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti)».
L’odg sul rischio idrogeologico: «Approvata necessità di revisione normativa»
Approvato invece un odi in cui il governo si impegna ad avviare una revisione normativa organica in merito al rischio idrogeologico e sismico. L’obiettivo, come ha spiegato il forzista Pino Bicchielli, è di «semplificare il quadro regolatorio e superare una logica frammentata e prevalentemente emergenziale». Secondo il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico: «L’atto approvato indica la necessità di orientare le politiche pubbliche verso una prevenzione strutturata, fondata su finanziamenti stabili e pluriennali, su una pianificazione ordinaria e su una governance chiara e definita».
Il no del governo sul “Piano casa”, M5S: «Per Meloni la questione non esiste»
Il governo ha deciso di respingere al mittente l’ordine del giorno per l’emergenza casa. «Per il governo Meloni la questione abitativa non esiste. Il “Piano casa” non c’è e in questa legge di Bilancio si conferma una scelta politica chiara della maggioranza», ha attaccato il pentastellato Agostino Santillo in un suo intervento alla Camera. «Una maggioranza che abbandona definitivamente gli inquilini in difficoltà e boccia persino il nostro ordine del giorno con cui chiedevamo di incrementare in modo significativo le risorse destinate alla realizzazione di un piano straordinario nazionale per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di alloggi e residenze per studenti universitari fuori sede».
Il voto degli ordini del giorno: e tre possibilità e la maratona notturna
È da ieri sera, intorno alle 22, che il governo ha iniziato a esprimere pareri sui 239 ordini del giorno. Le opzioni sono tre: favorevole. contrario, favorevole con riformulazione. Nel caso in cui il governo si sia detto favorevole, l’ordine del giorno non deve essere rivotato e passa già in via definitiva. Poco dopo l’alba, l’Aula stava passando in rassegna tutti gli ordini del giorno che avevano ricevuto parere negativo dal governo. Su questi è infatti possibile chiedere il voto o un parere favorevole con riformulazione.