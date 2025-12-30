Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Live
POLITICACamera dei deputatiGoverno MeloniLegge di bilancio

Manovra da 22 miliardi, atteso il via libera entro metà giornata: le decisioni della notte – La diretta 

30 Dicembre 2025 - 10:16 Alba Romano
embed
manovra camera deputati parlamento
manovra camera deputati parlamento
A partire dalle 11, i parlamentari si riuniscono per le dichiarazioni di voto. Ieri il governo ha incassato la fiducia con 219 sì

Oggi, martedì 30 dicembre, è il giorno della verità per la Legge di bilancio 2026. Dopo la lunga nottata parlamentare e l’esame mattutino degli ordini del giorno, a partire dalle 11 l’Assemblea si riunisce nuovamente per le dichiarazioni di voto. La seduta sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Con una maggioranza dei sì, come ci si aspetta data la fiducia incassata dal governo nella serata di ieri, sarà dato il via libera definitivo al testo della Manovra.

30 Dicembre 2025 - 10:15

Iperammortamento, estensione anche per Paesi extra-Ue: «Clausola di esclusione riconsiderata»

Ok del governo – con riformulazione – anche a un ordine del giorno di Forza Italia, che chiedeva di estendere l’iperammortamento ai beni prodotti al di fuori dell’Unione europea. Il governo, stando al testo approvato, «si impegna a riconsiderare la clausola di esclusione, ristabilendo i benedici anche per i Paesi dell’Efta (compresa Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti)».

30 Dicembre 2025 - 09:50

L’odg sul rischio idrogeologico: «Approvata necessità di revisione normativa»

Approvato invece un odi in cui il governo si impegna ad avviare una revisione normativa organica in merito al rischio idrogeologico e sismico. L’obiettivo, come ha spiegato il forzista Pino Bicchielli, è di «semplificare il quadro regolatorio e superare una logica frammentata e prevalentemente emergenziale». Secondo il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico: «L’atto approvato indica la necessità di orientare le politiche pubbliche verso una prevenzione strutturata, fondata su finanziamenti stabili e pluriennali, su una pianificazione ordinaria e su una governance chiara e definita».

30 Dicembre 2025 - 08:30

Il no del governo sul “Piano casa”, M5S: «Per Meloni la questione non esiste»

Il governo ha deciso di respingere al mittente l’ordine del giorno per l’emergenza casa. «Per il governo Meloni la questione abitativa non esiste. Il “Piano casa” non c’è e in questa legge di Bilancio si conferma una scelta politica chiara della maggioranza», ha attaccato il pentastellato Agostino Santillo in un suo intervento alla Camera. «Una maggioranza che abbandona definitivamente gli inquilini in difficoltà e boccia persino il nostro ordine del giorno con cui chiedevamo di incrementare in modo significativo le risorse destinate alla realizzazione di un piano straordinario nazionale per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di alloggi e residenze per studenti universitari fuori sede».

30 Dicembre 2025 - 06:00

Il voto degli ordini del giorno: e tre possibilità e la maratona notturna

È da ieri sera, intorno alle 22, che il governo ha iniziato a esprimere pareri sui 239 ordini del giorno. Le opzioni sono tre: favorevole. contrario, favorevole con riformulazione. Nel caso in cui il governo si sia detto favorevole, l’ordine del giorno non deve essere rivotato e passa già in via definitiva. Poco dopo l’alba, l’Aula stava passando in rassegna tutti gli ordini del giorno che avevano ricevuto parere negativo dal governo. Su questi è infatti possibile chiedere il voto o un parere favorevole con riformulazione.

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

4.

Manovra, bagarre in aula su Hannoun. Il centrosinistra si infuria per una presunta violazione del regolamento: «Precedente pericoloso»

5.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video

leggi anche
tommaso nannicini
ECONOMIA & LAVORO

«Vi spiego perché i tagli all’Irpef di Meloni finiranno per alzare le tasse ai lavoratori»

Di Alba Romano
POLITICA

Manovra, passa la fiducia alla Camera con 219 sì: la seduta in notturna per arrivare al voto finale di domani

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Manovra, rush finale alla Camera: valanga di ordini del giorno. Dal contrasto ai parrucchieri abusivi agli “sconti” sul cibo per cani e gatti

Di Sofia Spagnoli
bonus casa agevolazioni ristrutturazione
ECONOMIA & LAVORO

Bonus casa per il 2026: -50% sulla prima abitazione. Ma nel 2027 ristrutturare con agevolazioni sarà più complicato

Di Alba Romano