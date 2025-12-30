Manovra da 22 miliardi, atteso il via libera entro metà giornata: le decisioni della notte – La diretta 

A partire dalle 11, i parlamentari si riuniscono per le dichiarazioni di voto. Ieri il governo ha incassato la fiducia con 219 sì

Oggi, martedì 30 dicembre, è il giorno della verità per la Legge di bilancio 2026. Dopo la lunga nottata parlamentare e l’esame mattutino degli ordini del giorno, a partire dalle 11 l’Assemblea si riunisce nuovamente per le dichiarazioni di voto. La seduta sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Con una maggioranza dei sì, come ci si aspetta data la fiducia incassata dal governo nella serata di ieri, sarà dato il via libera definitivo al testo della Manovra.