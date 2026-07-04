«Ultima chemio, suonate!», la festa a sorpresa per Diego di 4 anni fa il giro dei social: «Celebriamo questo traguardo» – Il video

Intervistato dall'emittente locale Amica 9 Tv, alla domanda su cosa significasse per lui sentire tutti quei clacson, ha risposto con semplicità: «Che ho finito le medicine!»

Sulla statale vicino a Barletta un’auto decorata con palloncini e stelle filanti ha attirato l’attenzione degli automobilisti. Sul lunotto posteriore e sui vetri posteriori c’era scritto: «ultima chemio, suonate!». Un invito accolto con entusiasmo da molti conducenti, che hanno risposto facendo risuonare i clacson in segno di festa e vicinanza. I video di quel momento, condivisi sui social, hanno poi commosso migliaia di persone. A festeggiare la fine della chemioterapia è Diego, un bambino di 4 anni. Intervistato dall’emittente locale Amica 9 Tv, alla domanda su cosa significasse per lui sentire tutti quei clacson, ha risposto con semplicità: «Che ho finito le medicine!».

La storia di Diego

Originario di Orta Nova, il bambino ha iniziato il percorso di cura dopo che i genitori Marco e Francesca si sono accorti che qualcosa non andava quando lo hanno visto zoppicare. Gli accertamenti hanno poi portato alla diagnosi di neuroblastoma ad alto rischio e da lì è partito il percorso di cure. Il papà Marco racconta all’emittente pugliese che per ora «le cure sono andate abbastanza bene, anche se il percorso non è completamente finito, abbiamo voluto festeggiare in questo modo originale questo piccolo step».