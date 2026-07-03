Chi sono i maranza del caos al Colosseo: «Hanno da 16 a 30 anni, molti minori non accompagnati»

Si sono scagliati con i bastoni contro un'auto, sono saliti sul cofano e hanno provato a entrare nel veicolo. In quattro sono stati fermati. Gli altri sono fuggiti

A Largo Gaetana Agnesi, il belvedere del Colosseo, mercoledì 1 luglio un 21enne egiziano ha festeggiato il suo compleanno con i fuochi d’artificio. I residenti hanno chiamato la polizia locale. I “maranza” romani, epiteto importato da Milano, hanno accerchiato gli agenti fino all’arrivo della polizia e dei carabinieri. Il Messaggero racconta che si sono scagliati con i bastoni contro un’auto, sono saliti sul cofano e hanno provato a entrare nel veicolo. In quattro sono stati fermati. Gli altri sono fuggiti.

I maranza del caos al Colosseo

Molti sono scappati con la metropolitana, altri hanno scelto via Cavour. Tra i fermati il 21enne egiziano dei fuochi d’artificio. Il suo permesso di soggiorno risulta scaduto anche se negli uffici della polizia locale dirà di aver espletato la richiesta per il rinnovo. Non ha una residenza fissa e vive a casa di amici a Pomezia. Un altro del 2007, sempre egiziano, è stato arrestato per resistenza e lesioni e denunciato per accensioni pericolose e danneggiamento. Molti video sono ancora in fase di acquisizione e le indagini proseguono per identificare altri partecipanti.

La banda

Secondo il quotidiano il caos al Colosseo si ripete da mesi. C’è stato anche un accoltellamento. Da parte di una banda rivale. Alcuni di loro fanno furti e borseggi ai turisti. «È uno schema che si ripete sempre uguale», spiega il Capitano Nicolò Fulcheri a capo del Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri Roma Centro. «Arrivano a Largo Agnesi dalla zona della stazione Termini, usando i monopattini, o sfruttando il collegamento della metro B Colosseo. Da qui si muovono poi per le zone del Centro e qui ritornano a fine serata. Ci sono altri due punti di incontro che valgono allo stesso modo: piazza dell’Ara Coeli e Largo Arenula».

Uomini, dai 16 ai 30 anni

Quelli che si ritrovano in zona sono tutti uomini, l’età media è di 30 anni e alcuni di loro ne hanno meno di 16. Sono arrivati in Italia con lo status di minori non accompagnati. Alcuni risiedono nelle case famiglia della città. Gli appuntamenti si danno con il tam tam sui social. In zona ci sono anche ambulanti abusivi e borseggiatori. I carabinieri fanno due interventi a notte. Alle 4 del mattino si conta quanto si è racimolato durante la serata. «Le vittime predilette sono i turisti che uscendo dai locali, assonnati e stanchi, vengono facilmente derubati di quanto indossano. Proprio giovedì notte siamo intervenuti per una rapina compiuta ai danni di un turista statunitense del 2005 a cui era stata rubata una collanina. L’uomo ha descritto perfettamente i due ragazzi che lo avevano accerchiato e dopo una battuta del territorio li abbiamo trovati a Largo Agnesi, erano due cittadini egiziani, classe 2005 e 2006, che sono stati denunciati perché si erano già disfatti di quanto sottratto», conclude Fulcheri.

Minori

Molti sono minori e regolari sul territorio italiano. Per molti altri, arrestati o denunciati, si rileva un’assenza di residenza e domicilio. Molti non hanno una casa altri vivono come capita in appartamenti di conoscenti o amici. Molti di quelli che ogni sera vengono fermati per un controllo e l’identificazione, vengono trovati con armi bianche nei pantaloni. Piccoli coltellini, coltelli a serramanico o a scatto. E pure con la droga. Hashish per lo più, sempre in quantità modeste per ognuno di loro che fa scattare la segnalazione per uso personale.