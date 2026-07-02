La serata folle sotto al Colosseo, la festa di compleanno finisce con tre arresti. Lo scontro dei maranza con i vigili davanti ai turisti – Il video

A rilanciare un video sui social sono stati dei turisti portoghesi. Erano convinti che alla guida della volante della Polizia municipale ci fosse uno degli arrestati in fuga. Ma si trattava di un agente in borgherse. Cosa è successo durante il blitz

Sono state tre le persone fermate alla fine di una serata di follia al largo Gaetana Agnesi a Roma, praticamente sotto al Colosseo. Tra loro un 21enne egiziano che quella sera festaggiava il compleanno con i suoi amici tra fuochi d’artificio e musica. Come racconta Repubblica, decine di ragazzi, tra cui diversi minori, si erano radunati per festeggiare. La festa è degenerata quando qualcuno ha iniziato a lanciare fuochi d’artificio in mezzo a passanti e turisti, mentre altri si esibivano nel cosiddetto ballo del coltello, ovvero la danza con un serramanico in mano al ritmo della musica. A immortalare tutto sono stati alcuni turisti portoghesi presenti sul posto, che hanno poi diffuso il video sui social accompagnandolo con un commento pungente: «Qui in Italia è la polizia che fugge».

Cosa è successo quando sono arrivati i vigili urbani

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per riportare la calma, ma si sono scontrati con la resistenza di parte del gruppo, tanto che uno dei ragazzi è riuscito a divincolarsi e a scappare. Nel filmato si vede anche un’auto della polizia locale compiere alcune manovre a marcia indietro, con al volante, secondo la ricostruzione di Repubblica, un agente in borghese e non uno dei giovani coinvolti nell’aggressione, come invece era circolato in diverse versioni sui social. Dopo diversi minuti di tensione, con il supporto delle volanti, gli agenti sono riusciti a riportare l’ordine e a fermare tre persone, tra cui proprio il ventunenne egiziano che stava festeggiando il compleanno.