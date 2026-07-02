La serata folle sotto al Colosseo, la festa di compleanno finisce con tre arresti. Lo scontro dei maranza con i vigili davanti ai turisti – Il video
Sono state tre le persone fermate alla fine di una serata di follia al largo Gaetana Agnesi a Roma, praticamente sotto al Colosseo. Tra loro un 21enne egiziano che quella sera festaggiava il compleanno con i suoi amici tra fuochi d’artificio e musica. Come racconta Repubblica, decine di ragazzi, tra cui diversi minori, si erano radunati per festeggiare. La festa è degenerata quando qualcuno ha iniziato a lanciare fuochi d’artificio in mezzo a passanti e turisti, mentre altri si esibivano nel cosiddetto ballo del coltello, ovvero la danza con un serramanico in mano al ritmo della musica. A immortalare tutto sono stati alcuni turisti portoghesi presenti sul posto, che hanno poi diffuso il video sui social accompagnandolo con un commento pungente: «Qui in Italia è la polizia che fugge».
Cosa è successo quando sono arrivati i vigili urbani
Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per riportare la calma, ma si sono scontrati con la resistenza di parte del gruppo, tanto che uno dei ragazzi è riuscito a divincolarsi e a scappare. Nel filmato si vede anche un’auto della polizia locale compiere alcune manovre a marcia indietro, con al volante, secondo la ricostruzione di Repubblica, un agente in borghese e non uno dei giovani coinvolti nell’aggressione, come invece era circolato in diverse versioni sui social. Dopo diversi minuti di tensione, con il supporto delle volanti, gli agenti sono riusciti a riportare l’ordine e a fermare tre persone, tra cui proprio il ventunenne egiziano che stava festeggiando il compleanno.