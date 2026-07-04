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Trump: Parliamo inglese perché è la lingua delle nostre origini – Il video

04 Luglio 2026 - 23:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2026 “In America parliamo inglese perché è la lingua delle nostre origini. Ed è, da mille anni, la lingua della libertà. Un americano desidera sempre pace e ordine, ma non si sottrarrà mai di fronte al pericolo o alla minaccia. Combatteremo sempre – combattere, combattere, combattere – e vinceremo – vincere, vincere, vincere. Dobbiamo farlo, perché questa è la nostra cultura. Questo è il nostro carattere. Non tutti gli americani incarnano tutte queste qualità, ma ogni americano sa che sono proprio questi i tratti a rendere eccezionale il nostro Paese. Ed è davvero eccezionale. Non è necessario essere nati qui, ma bisogna amare ciò che abbiamo costruito. Bisogna amare il nostro Paese”, lo ha detto Trump a Monte Rushmore. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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