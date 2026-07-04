Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Possiamo perdere elezioni midterm solo se siamo stupidi e imprudenti – Il video

04 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2026 "Possiamo perdere le elezioni di metà mandato solo se permettiamo a noi stessi di perderle. Se ci comportiamo da sciocchi, da stupidi e in modo sconsiderato. Ma se eliminiamo i filibuster, come dovremmo fare, e votiamo immediatamente il Save America Act, allora non perderemo un'elezione per cento anni. Se lo facciamo, non perderemo un'elezione per cento anni. Il Partito Comunista è composto da immigrati clandestini, criminali e da chiunque non voglia lavorare", lo ha detto Trump a Monte Rushmore. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Clemente Mastella e la malattia: «Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia»

2.

Il Campo largo fa melina alla festa Usa: i leader stanno alla larga, in ambasciata vanno sherpa e seconde file

3.

Giorgia Meloni accolta al congresso Uil da un robot: «Posso aiutare». La reazione della premier – Il video

4.

Maria Rosaria Boccia a giudizio, l’accusa per lei e un giornalista sull’audio di Sangiuliano con la moglie: «C’era il logo di Report, non hanno letto»

5.

Via tutti dalla Commissione Vigilanza Rai, il caos dopo le dimissioni di opposizioni, presidente Floridia e poi anche la maggioranza: perché lo hanno fatto