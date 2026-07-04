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Trump: La Spagna non si comporta bene nella Nato. Impareranno – Il video

04 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 04 luglio 2026 "La vittoria dei Rough Riders sulle alture di San Juan portò direttamente al collasso dello schieramento spagnolo. Ah, gli spagnoli… membri della NATO, ma non proprio dei membri modello. Dicono: "No, non vogliamo aiutare gli altri". Che stanno combinando, eh? Non si stanno comportando bene, ma impareranno. Di lì a poco hanno dovuto mollare la presa su Cuba, Guam, le Filippine e Porto Rico: sono diventati tutti nostri. Tutti quanti, li abbiamo presi tutti. E a proposito di Cuba: dopo tanti, tantissimi decenni, si sta avvicinando a noi, sta venendo verso di noi", lo ha detto Donald Trump, nel corso del discorso nel discorso all’inaugurazione della Theodore Roosevelt presidential library in North Dakota. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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