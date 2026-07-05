250esimo Usa, Trump: Comunismo un cancro, una minaccia per la libertà americana – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2026 "Abbiamo sconfitto il fascismo. Gli americani si sono opposti al male del comunismo durante la Guerra Fredda. E, come ho detto ieri sera presso il magnifico Monte Rushmore – un luogo splendido, dove le figure di Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt si stagliavano alle mie spalle mentre parlavo – l'America non sarà mai un paese comunista. Non accadrà. Il comunismo è destinato a perdere, e lo sarà sempre. Il sistema comunista è l'opposto di quello americano e non ha mai funzionato. I nostri combattenti non hanno sfidato il comunismo sui campi di battaglia di tutto il mondo solo per vedere quella minaccia rialzare la testa proprio qui, in America. Non lo permetteremo. Preferiamo bloccare una minaccia del genere immediatamente, prima ancora che prenda piede. È come un cancro: bisogna estirparlo. Bisogna farlo in fretta", lo ha detto Trump sul palco del National Mall di Washington per il 250esimo Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev