250esimo Usa, Trump invita sul palco di Washington veterano Sbarco in Normandia: Ha 107 anni SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2026 Donald Trump invita il veterano della Marina di 107 anni e sopravvissuto al D-Day Arthur Rose sul palco al National Mall di Washington in occasione del 4 Luglio. Il tenente Rose si alza poi per salutare la bandiera che sventolò a bordo del primo mezzo da sbarco a Normandia. “Durante il D-Day, nella Seconda Guerra Mondiale, il tenente di vascello Arthur Rose comandò 36 mezzi da sbarco come parte della più grande armata navale della storia. Dopo quell'esperienza, tornò a casa dai suoi genitori. Che grande Paese è il nostro, visto con gli occhi di un diciassettenne. Il tenente Rose è qui per rendere omaggio a uno dei beni più preziosi della nostra nazione: la bandiera che sventolò sul primo mezzo da sbarco durante il D-Day e guidò i primi americani sulle spiagge della Normandia per liberare l'Europa e sconfiggere per sempre il nazifascismo. Tenente Rose, lei è un'ispirazione per questa splendida folla e la ringraziamo di cuore. Un uomo straordinario. 107. Ha 107 anni”, ha detto Trump. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev