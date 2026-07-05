250esimo Usa, Trump: Noi creati a immagine di Dio, un comunista non lo direbbe mai – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2026 "Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire quei diritti, ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo. Perché siamo un unico popolo. Siamo un'unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera con un'unica bandiera. E come ci insegna la nostra Dichiarazione d'Indipendenza, siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente. E un comunista non lo direbbe mai", lo ha detto Trump sul palco del National Mall di Washington per il 250esimo Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev