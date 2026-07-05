Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

250esimo Usa, Trump: Noi creati a immagine di Dio, un comunista non lo direbbe mai – Il video

05 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Usa, 05 luglio 2026 "Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire quei diritti, ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo. Perché siamo un unico popolo. Siamo un'unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera con un'unica bandiera. E come ci insegna la nostra Dichiarazione d'Indipendenza, siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente. E un comunista non lo direbbe mai", lo ha detto Trump sul palco del National Mall di Washington per il 250esimo Usa. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Maria Rosaria Boccia a giudizio, l’accusa per lei e un giornalista sull’audio di Sangiuliano con la moglie: «C’era il logo di Report, non hanno letto»

2.

Carburanti, stop al taglio delle accise. Il ministro Urso: «I prezzi calano da 20 giorni, pronti a intervenire se la crisi a Hormuz peggiora»

3.

Clemente Mastella e la malattia: «Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia»

4.

Vigilanza, l’idea della maggioranza: fare da soli e prendersi anche la guida della commissione. Ecco le prossime mosse

5.

Il piano di Meloni per spendere altri 6,5 miliardi in armi in due anni: «Anche senza i soldi dell’Europa»