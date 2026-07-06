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Caso Balogun ai Mondiali, il Segretario di Stato Usa Rubio: Giusto ribaltare decisione arbitro – Il video

06 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2026 "È stata la decisione giusta ribaltarla e perché mai vorresti giocare una partita e vincerla e poi tutti discutono che non hai davvero vinto perché il miglior giocatore non era in campo durante la partita. Forse lo porteremo all’ordine del giorno alla Nato domani", lo ha detto il Segretario di Stato Usa Rubio. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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