Si può portare cibo in spiaggia? Scoppia la polemica dei balneari in Puglia per il «danno di immagine». Cosa dice la legge e qual è il vero limite – I video

La polemica è esplosa in Puglia dopo che alcuni lidi avrebbero scoraggiato l'ingresso con cibo e bevande portati da casa. Ma possono davvero farlo?

Quest’anno è esplosa dalla Puglia la polemica sulla possibilità di portare cibo in una spiaggia sotto concessione, insomma un lido privato. Dalle coste del Gargano a quelle salentine, alcuni imprenditori sono entrati in polemica con il governatore pugliese Antonio Decaro, perché questi scoraggerebbero fino a vietare l’ingresso con cibo e bevande portati da casa. L’invito ai clienti sarebbe di consumare esclusivamente nei bar e nei ristoranti del lido, ovviamente. Secondo i gestori, consentire ai bagnanti di portare il pranzo al sacco provocherebbe un «danno economico e d’immagine». Di diverso avviso da sempre le associazioni dei consumatori, che fanno notare come una giornata al mare in questo modo rischi di essere sempre più costosa. Nel Salento, ad esempio, secondo un’analisi dell’Adoc, negli ultimi cinque anni si è registrato un rincaro medio di circa il 25% per lettini e ombrelloni, con punte che in alcune località hanno raggiunto il 50%.

Il caso è stato raccontato dal Corriere della Sera, che ha raccolto le proteste di alcune famiglie costrette a nascondere panini e focacce in fondo allo zaino per evitare contestazioni all’ingresso degli stabilimenti. Un episodio che ha riacceso una discussione destinata a ripresentarsi puntualmente ogni estate.

L’intervento del presidente della Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è intervenuto con un video pubblicato sui social criticando la posizione che il pranzo al sacco rechi un «danno d’immagine». Come racconta Francesco Petruzzelli sul Corriere del Mezzogiorno, sono diverse le famiglie che protestano perché costrette a nascondere panini e focacce in fondo allo zaino. Tutto per evitare contestazioni all’ingresso degli stabilimenti. «Già il costo degli ombrelloni e dei lettini è esorbitante – denuncia Decaro sui suoi social – Possiamo davvero chiedere a chi sceglie uno stabilimento balneare di mangiare solo ed esclusivamente nel bar o nel ristorante del lido?».

Decaro ha ricordato che la Regione Puglia disciplina già il decoro delle spiagge attraverso l’ordinanza balneare. Dal 2019, infatti, sulle spiagge pugliesi è vietato utilizzare plastica monouso e chi porta cibo da casa deve utilizzare posate e stoviglie biodegradabili. «Il resto sembra soltanto un modo “elegante” per dire: consumate da noi o niente», ha aggiunto, ribadendo che «il mare è un bene comune e non può diventare un lusso».

Un lido può vietare di portare il pranzo da casa?

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, la risposta è no. Lo ripete ormai ogni anno il presidente Massimiliano Dona, che sui social (come già aveva raccontato in un video), torna spesso a ricordare che «la concessione demaniale riguarda i servizi di spiaggia, come lettini e ombrelloni, e non la ristorazione». Per questo motivo, spiega Dona, uno stabilimento balneare non può imporre ai clienti di acquistare cibo e bevande esclusivamente presso il proprio bar o ristorante. In altre parole, chi affitta un ombrellone può portare con sé un panino, una focaccia, un’insalata o altre pietanze preparate da casa. Quest’anno Dona non è ancora tornato sul tema. Ma le regole nel frattempo non sono di certo cambiate.

Il limite è il rispetto del decoro

Il diritto di portare il pranzo da casa non significa però che sia consentito qualsiasi comportamento. Lo stesso Dona sottolinea nei suoi video sui social che il consumatore deve rispettare il decoro dello stabilimento e gli altri bagnanti. È quindi ragionevole che il gestore intervenga se vengono allestiti veri e propri picnic, con tavoli, sedie, barbecue o grandi borse frigo che occupano spazi comuni o arrecano disturbo. Resta in più l’obbligo di mantenere pulita la spiaggia, raccogliere i propri rifiuti e rispettare le eventuali ordinanze comunali in materia ambientale.