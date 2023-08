Si può portare il cibo da casa allo stabilimento balneare? L’avvocato risponde: a cosa bisogna stare attenti – Il video

Cresce dalla Puglia la polemica contro alcuni lidi privati che hanno deciso di vietare la classica parmigiana in spiaggia preparata in casa. Quali sono le regole

Le spiagge si affollano con il picco della stagione estiva e assieme ai bagnanti spuntano come ogni anno divieti che regolano come e quali cibi possono essere portati nei lidi attrezzati. L’ultimo caso è quello degli stabilimenti balneari pugliesi, alcuni dei quali proibiscono categoricamente di entrare armati di vettovaglie, sperando così di indurre i bagnanti ad acquistare i propri alimenti presso i chioschi da loro gestiti. Insomma, in molte spiagge attrezzate pare non ci si possa portare da mangiare. Ma come stanno veramente le cose? Sulla questione si è espressa l’Associazione Nazionale consumatori e la risposta è chiara: si può portare il cibo in spiaggia, basta solo stare attenti a tenere un comportamento civile e rispettoso del luogo in cui ci si trova.

Le concessioni balneari

Si ricorda che, come stabilito dal codice civile italiano, gli arenili e le aree antistanti al mare appartengono allo Stato e non possono essere venduti. Semmai forniti in concessione a privati. All’articolo 822 si legge infatti: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale». La concessione non può essere caduta gratuitamente ma solo in cambio del pagamento di un canone che consente ai privati di installare strutture come chioschi e ombrelloni sulle spiagge. I dettagli di queste concessioni vengono definiti dai comuni.

La risposta

A dare una risposta, è l’avvocato e divulgatore Massimiliano Dona, presidente dell’Associazione Nazionale consumatori. Sarà possibile portare il proprio cibo all’interno dello stabilimento balneare? Sì, si può!. L’avvocato poi illustra la ragione:« Il fatto è che (giuridicamente) la concessione demaniale riguarda i “servizi spiaggia” (lettini e ombrelloni) e non la ristorazione, dunque non possiamo essere obbligati ad utilizzare il bar/ristorante del lido. A condizione di rispettare però il decoro del luogo, quindi una enorme borsa frigo potrebbe essere un problema». La questione era emersa anche nel 2022, quando alcuni bagnanti erano stati perquisiti in cerca di cibo all’entrata di un lido di Bacoli (Napoli).

#spiaggia #cibo ♬ suono originale – massimiliano dona @massimiliano.dona Possibile portare il proprio cibo all'interno dello stabilimento balneare? Sì, si può! E non solo perchè lo dice #vin … Il fatto è che (giuridicamente) la concessione demaniale riguarda i "servizi spiaggia" (lettini e ombrelloni) e non la ristorazione, dunque non possiamo essere obbligati ad utilizzare il bar/ristorante del lido. A condizione di rispettare però il decoro del luogo, quindi una enorme borsa frigo potrebbe essere un problema… #consumatori

Leggi anche: