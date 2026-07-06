Caos treni, chiusa la linea dell’Alta velocità a Firenze: altri imprevisti su quella ordinaria. Guasto a Milano Centrale: ritardi e disagi – La diretta
Lunedì nero per i pendolari. Da oggi, 6 luglio, fino al 10 luglio sono previsti lavori sul nodo ferroviario di Firenze, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Alcuni treni ad Alta Velocità saranno deviati sulla linea Tirrenica, con tempi di percorrenza fino a tre ore in più tra Roma e Milano. Proprio sulla linea alternativa, però, un «inconveniente tecnico» nei pressi di Follonica ha provocato ritardi fino a 80 minuti. È attivo un servizio navetta tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella per alcune Frecce, mentre numerosi collegamenti Italo subiscono cancellazioni, modifiche di orario e fermate, con ritardi fino a 180 minuti. Disagi anche in Lombardia, dove un guasto alla stazione di Milano Centrale ha causato ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. Rallentamenti si registrano anche sulla linea tra Varese e Gallarate. Tutti gli aggiornamenti.
Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Passeggeri alla stazione ferroviaria Roma-Termini in attesa dei treni, 12 dicembre 2025
Scalfarotto (Iv): «Spostarsi è un delirio»
Il guasto a Firenze, Rfi: «Circolazione in graduale ripresa»
Alle 8, secondo quanto riporta il sito di Rfi, la prima segnalazione di rallentamenti, con 30 minuti di ritardo per i treni, variazioni e cancellazioni. Dalle 9.10 la circolazione era segnalata in graduale ripresa «dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la pena funzionalità della linea», poi dalle 9:50 «è tornata regolare».
Stop treni per lavori Firenze, ma il guasto causa ritardi anche su linea alternativa
Un inconveniente tecnico stamani, lunedì 6 luglio, lungo la linea ferroviaria Tirrenica, vicino a Follonica (Grosseto), ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di Rfi. Il problema è stato sengalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9:50. Oggi e fino al 10 luglio, per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di ponte al Pino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano/Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo.
Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni in ritardo fino a 1 ora
Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentanenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese).
Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2: «Disagi contenuti»
Disagi contenuti alle 9 di lunedì 6 luglio per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bus trasportare i passeggeri da una parte all’altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Un’interruzione, iniziata ieri sera alle 23, che divide di fatto in due l’Italia e dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio.
Lo smarrimento dei pendolari
Alla stazione di Campo di Marte, poco lontano dal Ponte al Pino dove insistono i lavori, i disagi maggiori e lo smarrimento sono per i pendolari e gli utenti dei treni regionali, che arrivano soprattutto dal Valdarno e dalla linea aretina. Se i viaggiatori dell’Alta velocità in arrivo dal sud sono subito instradati verso le vicine navette sostitutive che, scortate dalla polizia municipale arrivano poi a Santa Maria Novella, gli utenti dei regionali vengono invece diretti verso dei bus appositamente allestiti che portano alla tramvia. Con loro anche i viaggiatori dei treni Italo. Nonostante la molta e dettagliata comunicazione sull’evento, alcuni, spesso stranieri o turisti, che scendono dai treni locali non si sono informati e rimangono momentaneamente smarriti, dirigendosi poi insieme agli altri verso la fermata del bus preposta una volta chieste informazioni. Qualcuno resta contrariato, teme di perdere coincidenze con altri treni locali, ma poi si affretta per prendere i bus, che passano con regolarità. Numeroso il personale di Ferrovie, insieme alla protezione civile, che assiste, fornisce informazioni e instrada i passeggeri al loro arrivo in stazione.