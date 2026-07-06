Caos treni, chiusa la linea dell’Alta velocità a Firenze: altri imprevisti su quella ordinaria. Guasto a Milano Centrale: ritardi e disagi – La diretta

I lavori a Firenze dividono l’Italia in due: ritardi anche sulla linea alternativa per un «inconveniente tecnico». Disagi in Lombardia: un guasto alla stazione di Milano ha provocato rallentamenti fino a un'ora. Tutti gli aggiornamenti

Lunedì nero per i pendolari. Da oggi, 6 luglio, fino al 10 luglio sono previsti lavori sul nodo ferroviario di Firenze, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Alcuni treni ad Alta Velocità saranno deviati sulla linea Tirrenica, con tempi di percorrenza fino a tre ore in più tra Roma e Milano. Proprio sulla linea alternativa, però, un «inconveniente tecnico» nei pressi di Follonica ha provocato ritardi fino a 80 minuti. È attivo un servizio navetta tra Firenze Campo Marte e Firenze Santa Maria Novella per alcune Frecce, mentre numerosi collegamenti Italo subiscono cancellazioni, modifiche di orario e fermate, con ritardi fino a 180 minuti. Disagi anche in Lombardia, dove un guasto alla stazione di Milano Centrale ha causato ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. Rallentamenti si registrano anche sulla linea tra Varese e Gallarate. Tutti gli aggiornamenti.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Passeggeri alla stazione ferroviaria Roma-Termini in attesa dei treni, 12 dicembre 2025