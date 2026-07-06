POLITICAPunti di VistaVideo Trump suona campanella di apertura della Borsa di Wall Street dallo Studio Ovale della Casa Bianca – Il video 06 Luglio 2026 - 17:45 Redazione (Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2026 Il Presidente Usa Donald Trump suona la campanella di apertura della Borsa di Wall Street di New York e del Nasdaq dallo Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Vannacci cresce tra i redditi più bassi, l’elettorato maschile e nei piccoli Comuni, la mappa del consenso di Futuro Nazionale: «Un leghista su 4 lo sceglierebbe» 2. Clemente Mastella e la malattia: «Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia» 3. Carburanti, stop al taglio delle accise. Il ministro Urso: «I prezzi calano da 20 giorni, pronti a intervenire se la crisi a Hormuz peggiora» 4. Maria Rosaria Boccia a giudizio, l’accusa per lei e un giornalista sull’audio di Sangiuliano con la moglie: «C’era il logo di Report, non hanno letto» 5. Giorgia Meloni accolta al congresso Uil da un robot: «Posso aiutare». La reazione della premier – Il video