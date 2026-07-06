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Trump suona campanella di apertura della Borsa di Wall Street dallo Studio Ovale della Casa Bianca – Il video

06 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 06 luglio 2026 Il Presidente Usa Donald Trump suona la campanella di apertura della Borsa di Wall Street di New York e del Nasdaq dallo Studio Ovale della Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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