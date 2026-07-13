Tajani: Sanzioni alla Russia e aiuti a Kiev, Italia fa la sua parte per la sicurezza europea – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2026 "L'Italia sarà sempre presente, sarà parte integrante. Lavoriamo per garantire l'indipendenza dell'Ucraina, la sovranità dell'Ucraina. Tutto questo, ovviamente, per costruire la pace; l'obiettivo finale è la pace. Però dobbiamo sempre ricordare che c'è un aggressore e c'è un aggredito. E il fatto che oggi qua si discuta delle sanzioni da infliggere alla Russia, è chiaro che l'Europa riconosce nella Russia l'aggressore e nell'Ucraina l'aggredito", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles per il Consiglio degli Affari Esteri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev