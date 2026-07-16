Legge elettorale, bagarre in Aula prima del voto. I cartelli delle opposizioni: "Meloni ha fallito" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e due astenuti. Il provvedimento passa al Senato. Bagarre in Aula prima del voto, con i deputati delle opposizioni che hanno esposto dei cartelli di protesta con su scritto: "Meloni ha fallito, legge truffa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev