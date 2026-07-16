Legge elettorale, Conte: Fatta per imbullonarvi alle poltrone. Da stabilità a inamovibilità – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Questa legge è fatta per potervi imbullonare alle poltrone e per restituire ancor più potere al capo. È una legge truffa e l'accordo che avete raggiunto in maggioranza è truffaldino perché non c'è nessun potere agli italiani di scelta dei propri rappresentanti. È fatta per passare da stabilità a inamovibilità". Così il Presidente M5S Giuseppe Conte parlando in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto finale sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev