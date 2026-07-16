Legge elettorale, Schlein: Chi ha tradito è la sola ossessione di Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Quanta ipocrisia oggi in quest'aula da chi ha sfiduciato la presidente del Consiglio con un voto segreto solo tre giorni fa. Chi ha tradito? Questa è l'unica ossessione della destra, la presidente del Consiglio non ci dorme la notte, la priorità per voi non sono i salari, i prezzi, i rider senza diritti, non gli oltre mille morti sul lavoro, non le ondate di calore che hanno ucciso mille e trecento persone in europea. Per voi la priorità è la legge elettorale", lo dice Elly Schlein in aula alla Camera prima del voto sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev