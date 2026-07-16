Legge elettorale, Schlein: Opposizioni unite, vi manderemo a casa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2026 "Siete andati sotto di un voto e lei non era qui a votare. Le opposizioni, invece sono state unite in questa battaglia. Agli italiani ci penseremo noi con il salario minimo, il congedo paritario, con l'assunzione di medici e infermieri. Vi manderemo a casa con qualunque legge elettorale", lo dice la segretaria del Pd Schlein in dichiarazione di voto alla Camera sulla legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev