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Oltre 130 droni russi e 8 razzi nella notte, vittime e feriti in diverse regioni ucraine – Il video

17 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 17 luglio 2026 Oltre 130 droni d'attacco e 8 razzi russi hanno preso di mira l'Ucraina durante la notte, provocando vittime, feriti e ingenti danni alla popolazione e alle infrastrutture civili. A tracciare il bilancio degli ultimi attacchi è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Odessa, un attacco missilistico notturno contro un edificio residenziale ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque, tra cui tre bambini. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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