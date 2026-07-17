Oltre 130 droni russi e 8 razzi nella notte, vittime e feriti in diverse regioni ucraine – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 17 luglio 2026 Oltre 130 droni d'attacco e 8 razzi russi hanno preso di mira l'Ucraina durante la notte, provocando vittime, feriti e ingenti danni alla popolazione e alle infrastrutture civili. A tracciare il bilancio degli ultimi attacchi è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Odessa, un attacco missilistico notturno contro un edificio residenziale ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre cinque, tra cui tre bambini. Secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev