Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Premi Nobel firmano dichiarazione pace in Campidoglio. Tra gli altri, David Gross e Muhammad Yunus – Il video

18 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2026 Trenta premi Nobel, ex capo di Stato e di governo e la star Sharon Stone hanno firmato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la “Dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante”. L'occasione è stata la giornata finale della “Global Nobel laureates assembly on artificial intelligence and nuclear war”, ospitata in Campidoglio. L'attrice americana Sharon Stone ha partecipato in qualità di “Nuntius magnifica humanitas” (Ambasciatrice di magnifica humanitas) e ha voluto concludere il suo intervento in italiano, con un motto francescano: “Pace e bene. E Buona giornata a tutti". Tra i Premi Nobel, erano presenti David Gross e Muhammad Yunus. Tra gli ex Capi di Governo, era presente Romano Prodi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Così Mattarella ha fermato Nordio (e Meloni) sulla grazia a Roggero

2.

Meloni e il caso Mario Roggero: «Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti io?». L’attacco della premier sul gioielliere condannato

3.

Skinhead, pregiudicati, filorussi: la galassia nera di Roberto Vannacci (e le accuse di massoneria)

4.

Renzi: «Fermiamo il piano per Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi»

5.

Pronto lo scudo della Camera a Delmastro per il caso ristorante. I Caroccia suoi ex soci: «C’è una chat che dimostra che decideva tutto lui»