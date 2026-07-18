Romano Prodi in Campidoglio per firma dichiarazione per la pace dei Premi Nobel – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2026 Trenta premi Nobel, ex capo di Stato e di governo e la star Sharon Stone hanno firmato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la “Dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante”. L'occasione è stata la giornata finale della “Global Nobel laureates assembly on artificial intelligence and nuclear war”, ospitata in Campidoglio. L'attrice americana Sharon Stone ha partecipato in qualità di “Nuntius magnifica humanitas” (Ambasciatrice di magnifica humanitas) e ha voluto concludere il suo intervento in italiano, con un motto francescano: “Pace e bene. E Buona giornata a tutti". Tra i Premi Nobel, erano presenti David Gross e Muhammad Yunus. Tra gli ex Capi di Governo, era presente Romano Prodi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev