Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Esercito ucraino colpisce quattro depositi petroliferi russi a Stravropol' – Il video

20 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Kiev, 19luglio 2026 Nuovi attacchi ucraini hanno colpito nella giornata di oggi diverse infrastrutture energetiche in territorio russo e imbarcazioni nel Mar Nero. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nello specifico, le unità dei servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno colpito tre depositi di carburante nella regione di Stavropol', mentre le forze armate hanno centrato un ulteriore impianto del settore petrolifero nella medesima area. Contemporaneamente, nell'acquatorio del Mar Nero sono stati registrati impatti diretti su tre tanker appartenenti alla cosiddetta "flotta ombra" russa. Secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni e i dubbi su Mario Roggero, la spinta su Nordio per la grazia e le critiche: «Sicuri che fosse finito il pericolo? Perché la pena è sproporzionata»

2.

La Russa contro Salvatore Borsellino: «Spiace per le sue parole. Se Paolo fosse vivo, sarebbe ministro di FdI» – Il video

3.

«La pace non si dichiara, si costruisce», la lettera dei riformisti Pd sulle spese militari Ue: «Perché non significano meno welfare»

4.

Vannacci provoca la premier: tiri fuori i suoi Meloni – Il video

5.

Mario Roggero e quell’idea di candidarlo in Parlamento. A che punto è la grazia e il piano B per farlo uscire dal carcere – Il video