Esercito ucraino colpisce quattro depositi petroliferi russi a Stravropol' – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 19luglio 2026 Nuovi attacchi ucraini hanno colpito nella giornata di oggi diverse infrastrutture energetiche in territorio russo e imbarcazioni nel Mar Nero. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nello specifico, le unità dei servizi di sicurezza ucraini (SBU) hanno colpito tre depositi di carburante nella regione di Stavropol', mentre le forze armate hanno centrato un ulteriore impianto del settore petrolifero nella medesima area. Contemporaneamente, nell'acquatorio del Mar Nero sono stati registrati impatti diretti su tre tanker appartenenti alla cosiddetta "flotta ombra" russa. Secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev