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Esercito ucraino colpisce siti logistici e depositi russi nella regione di Mosca e navi nel Mar Nero – Il video

20 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 20 luglio 2026 Le forze armate ucraine hanno condotto una serie di attacchi contro obiettivi logistici e un deposito petrolifero situati nella regione di Mosca, a oltre 400 chilometri dal confine. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ucraino ha riferito che le operazioni sono state condotte dalle Forze di sistemi senza pilota, dai servizi di intelligence, dalle truppe missilistiche, dall'artiglieria e dalle Forze di operazioni speciali. Secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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