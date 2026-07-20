Infantino: Fifa dà felicita all'umanità. E Trump scherza: Finché la tua squadra non perde – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 16 luglio 2026 Gianni Infantino: "Non so se lo sapete, ma la definizione ufficiale della FIFA è… noi siamo, la FIFA è il fornitore ufficiale di felicità per l'umanità da 120 anni. Quindi forniamo gioia e felicità…" Donald Trump: "Finché la tua squadra non perde!". Così il siparietto tra i due al ricevimento della Fifa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev