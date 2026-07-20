Massiccio raid russo su Kiev, lanciati oltre 40 razzi e 120 droni – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 19 luglio 2026 La Russia ha condotto un attacco balistico su larga scala contro la capitale ucraina Kiev, impiegando oltre 40 missili di vario tipo e 120 droni d'attacco. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il bilancio provvisorio per la città e la regione di Kiev indica un morto e 16 feriti. Le operazioni di soccorso e rimozione delle macerie vedono impegnati quasi 600 vigili del fuoco su tre diverse aree colpite. Interventi delle forze di emergenza sono segnalati anche nella regione di Odessa. Secondo quanto riferisce Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev