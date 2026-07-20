Meloni: Sul bilancio Ue intesa con Portogallo affrontare nuove sfide, senza tagliare Pac e coesione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2026 "Abbiamo ovviamente dedicato una parte del nostro confronto alla collaborazione proprio sui dossier europei. Ci siamo soffermati in particolare sul negoziato relativo al prossimo bilancio pluriennale: Italia e Portogallo condividono la convinzione che il futuro quadro finanziario pluriennale debba essere all'altezza delle nuove sfide che l'Europa è chiamata ad affrontare, senza però mettere in discussione politiche che rappresentano da sempre il cuore del progetto europeo, e cito ovviamente la PAC e le politiche di coesione, che non sono dal nostro punto di vista retaggi del passato, ma i presupposti per la crescita, per la competitività e per l'autonomia strategica." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica portoghese, Luís Montenegro. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev