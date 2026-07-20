Meloni: Intesa Italia-Portogallo su cooperazione in Africa e Piano Mattei – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2026 "Ci siamo ovviamente confrontati sulla possibilità di avviare una stretta collaborazione in Africa. Italia e Portogallo, come appunto si ricordava durante il nostro incontro, sono forse le due nazioni europee che hanno l'approccio più simile rispetto al continente africano. Io penso che ci siano margini per mettere sempre più a fattor comune le competenze, le relazioni e gli strumenti che entrambe le nazioni hanno." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica portoghese, Luís Montenegro. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev