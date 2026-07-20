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Meloni: Da Portogallo acquisto 3 fregate costruite da Fincantieri, riconosciuta eccellenza italiana – Il video

20 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2026 "Uno dei settori nei quali certamente possiamo fare un salto di qualità è quello dell'industria della difesa. Io sono molto molto felice della decisione dell'autorità portoghese di acquistare tre fregate Fremm Evo costruite da Fincantieri: è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro della Repubblica portoghese, Luís Montenegro. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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