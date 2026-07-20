Nuovo primo ministro britannico Burnham: Uk è a una svolta, cambieremo la politica e l'economia – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 20 luglio 2026 "Faremo di questo momento un punto di svolta per la Gran Bretagna, portando i più grandi cambiamenti degli ultimi quarant'anni: un nuovo modello politico e un nuovo modello economico. Negli anni '80 la Gran Bretagna ha preso delle strade sbagliate. Il potere politico è stato accentrato, il potere economico privatizzato, e ampie parti del Paese sono state deindustrializzate senza essersi ancora riprese. Molti si sentono ancora in declino e privi della possibilità di invertire la rotta." Così il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham durante il suo primo discorso a Downing Street. Courtesy: 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev