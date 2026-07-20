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Starmer si dimette da primo ministro: Il mio lavoro è compiuto, Gran Bretagna ora è più forte – Il video

20 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Londra, 20 luglio 2026 "Grazie mille e buongiorno. Sto per far visita a Sua Maestà il Re per rassegnare le mie dimissioni e chiudere il capitolo del mio mandato da Primo Ministro. Il mio lavoro è compiuto. In sei anni e mezzo ho guidato il nostro partito da una sconfitta storica nel 2019, l'ho trasformato affinché fosse pronto a guidare il Paese e ho vinto le elezioni generali con una maggioranza schiacciante nel 2024." Così il primo ministro britannico Keir Starmer alla sua ultima conferenza stampa prima di dimettersi, al 10 di Downing Street. Not for sale. Courtesy: Keir Starmer Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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