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Trump: All'Iran non è rimasto nulla, nuovi raid contro di loro in memoria dei patrioti caduti – Il video

20 Luglio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 20 luglio 2026 "L'Iran è stato danneggiato molto, molto duramente. Hanno perso quasi tutto, dal punto di vista militare. Gli è rimasto ben poco. Hanno qualche missile, hanno qualche drone, hanno una certa capacità produttiva, non molta. Noi controlliamo lo stretto, loro non controllano nulla. Quindi vedremo cosa succederà, ma li abbiamo colpiti di nuovo molto duramente stasera, e lo abbiamo fatto in onore dei… probabilmente tre, sono probabilmente tre anziché due, grandi patrioti." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa prima di imbarcarsi sull'Air Force One. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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