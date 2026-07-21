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Bignami: Presentato nuovo ddl che esclude risarcimenti per chi subisce danni da attività illecite – Il video

21 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "La proposta di legge di Fratelli d'Italia, recepita nell'ultimo DDL varato dal Governo, esclude che se un criminale subisce dei danni per l'attività che svolge, evidentemente illecita, possa poi invocare dei risarcimenti dei danni. Lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene e non dei criminali" Così Galeazzo Bignami si FdI a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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