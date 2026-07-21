Burnham: Tra poco varcherò quella porta e per prima cosa mi occuperò dei senzatetto – Il video
(Agenzia Vista) Londra, 20 luglio 2026 "Varcherò quella porta dietro di me ed emetterò le mie prime istruzioni: porre fine al fenomeno delle persone che dormono per strada nel nostro Paese. Si tratta di mettere i giusti valori e i giusti standard al centro del Governo. Metterò la cura delle persone al centro di ogni mia azione. Darò tutto me stesso per questo e chiedo a tutti voi di tirare dalla mia parte." Così il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham durante il suo primo discorso a Downing Street. Courtesy: 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev