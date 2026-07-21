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Caso Roggero, Ricciardi a maggioranza: Siete la peggior specie di neofascismo che potesse capitarci – Il video

21 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "Roggero e tanti altri li avete creati voi. Perché fomentando, in maniera ignobile, tutto questo clima, date spazio a queste persone che si sentono tanto esaltate da picchiare un immigrato per strada, da fare il gesto eroico perché così, per un paio di giorni, hanno gli elogi di tutta la vostra gente. Siete la peggior specie di neofascismo che potesse capitarci", lo ha detto il pentastellato Riccardo Ricciardi in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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