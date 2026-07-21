Caso Roggero, Salvini: Mario deve restare in carcere il meno possibile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "Ci stiamo lavorando da mesi sulla nuova norma sulla legittima difesa, che va aggiornata al 2026 tenendo in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito. Non si può pretendere totale lucidità. Ovviamente non può coinvolgere Mario Roggero perché la sua pena è definitiva, ma spero che rimanga il meno possibile in carcere perché può scontare la pena ai domiciliari o ai lavori socialmente utili". Lo ha detto Matteo Salvini a margine della Cerimonia per il 161º Anniversario del Corpo delle Capitanerie di Porto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev