Commissione Covid, Conte: FdI se la canta e se la suona, dimostrino trasparenza su Delmastro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "Oggi è avvenuto un fatto molto singolare, che è in qualche modo rivelatore di come hanno impostato questa Commissione Covid. C'era una deputata di Fratelli d'Italia che faceva le domande al suo capogruppo di Fratelli d'Italia che rispondeva, sotto lo sguardo benevolente del presidente della Commissione, pure di Fratelli d'Italia. Se la sono cantata e suonata. E hanno parlato, ho letto da qualche stralcio anche di agenzia, di trasparenza, che durante il periodo della gestione Covid sarebbe mancata trasparenza. Ecco, allora li sfido: domani qui alla Camera si riunirà la Giunta per le Autorizzazioni a procedere sul caso Delmastro. Il tema è: consentirà Fratelli d'Italia e la maggioranza che le comunicazioni, i messaggi tra Delmastro e il prestanome del clan senese siano resi pubblici e acquisiti dalla magistratura, o scuderà Delmastro anche come ha fatto già con il caso Santanchè?" Così Giuseppe Conte in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev