Re Filippo VI riceve Nazionale spagnola: Vittoria Mondiali epica, avete dimostrato coraggio – Il video

(Agenzia Vista) Madrid, 20 luglio 2026 "Avete saputo metterci la vostra grinta, la vostra resistenza e audacia, e sempre con l'avallo della vostra tecnica, il controllo e il dominio del campo, combinando testa e cuore. Armandovi di pazienza senza disperare e rimanendo fedeli al vostro stile e al vostro sistema, così caratteristici. Siete stati un blocco unico, una squadra, solidali, generosi, e in più avete vinto con fiero coraggio. Porterete ormai per sempre queste due stelle che brillano così tanto per tutta la Spagna." Così Re Filippo VI di Spagna durante il suo discorso alla Nazionale spagnola al Palazzo della Zarzuela, a Madrid. Courtesy: Casa de S.M. el Rey – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev