Ultime notizie Crisi Usa - IranMario RoggeroMondiali 2026Roberto Vannacci
ATTUALITÀBolognaFranco GabrielliMario RoggeroPolizia

Franco Gabrielli, Fakir, Roggero e i pozzi avvelenati della democrazia

22 Luglio 2026 - 09:08 Alba Romano
franco gabrielli
franco gabrielli
L'ex capo della polizia: la gente, che ha paura, tende a riconoscersi nella vittima che reagisce, sempre e comunque, rispetto al carnefice che soccombe
Google Preferred Site

«Che cosa sta succedendo, da Bologna a Bollate? Che le curve stanno avvelenando i pozzi della democrazia». Franco Gabrielli parla oggi in un’intervista al quotidiano La Stampa. L’ex capo della Polizia e sottosegretario del governo Draghi commenta i fatti di Bologna e il caso Mario Roggero. Sulla sicurezza non si possono emettere giudizi che prescindono dai fatti o costruiti sull’esigenza della propria propaganda politica».

La morte di Fakir

Sulla morte di Fakir Gabrielli sostiene che «il cosiddetto contenimento è una delle attività più complicate e delicate che un operatore di polizia è chiamato a svolgere. Presuppone professionalità ma ci sono anche variabili, dal contesto al soggetto, che condizionano l’esito dell’azione e quindi impongono prudenza nel giudizio». E ancora: «Un operatore aveva una bodycam personale attivata prima del servizio. A dimostrazione di quanto fossero corrette le intenzioni. Ecco perché a caldo non si possono dare giudizi di colpevolezza o assolutori. Così si intossica il dibattito. Le nostre forze di Polizia sono per fortuna sane. Chi veste una divisa è a servizio della comunità, non è un repressore in servizio permanete effettivo». Per Gabrielli i «buoni propositi della manifestazione di Bologna, rischiano di essere strumentalizzate dai violenti e produrre un esito contrario alle intenzioni».

Il caso Roggero

Il caso Roggero, secondo Gabrielli, colpisce tanto l’opinione pubblica «perché in un clima nel quale le paure sono state alimentate a dismisura, la gente, che ha paura, tende a riconoscersi nella vittima che reagisce, sempre e comunque, rispetto al carnefice che soccombe». E conclude: «Da un lato si chiede a furor di popolo la grazia, come rivincita rispetto alla sentenza invadendo così le prerogative del capo dello Stato. Dall’altra si dice: la difesa è sempre legittima. È il Far West al posto dello Stato: fatti giustizia da solo. Concetto pericolosissimo».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Riapre la gioielleria di Roggero, il cartello fuori dal negozio: «Nessuna dichiarazione, abbiate rispetto»

2.

Abderrahim Fakir, lo scudo penale per i poliziotti e i suoi precedenti: spaccio e incandescenza su un treno

3.

Così Mario Roggero può uscire dal carcere: «Serve una nuova legge». Il nodo dei risarcimenti

4.

Morte di Fakir a Bologna, che fine hanno fatto i poliziotti coinvolti: non sono sospesi, ma non sono al lavoro. E Nordio frena sullo scudo penale

5.

Da settembre si potrà mangiare sulla cupola di San Pietro

leggi anche
mario roggero conti correnti tunisia mariangela sandrone
ATTUALITÀ

Così Mario Roggero faceva sparire i fondi delle donazioni. Lo psichiatra: «Dopo tante rapine il cervello reagisce»

Di Alessandro D’Amato
abderrahim fakir agenti bodycam 118 precedente
ATTUALITÀ

Gli agenti di Fakir, la bodycam e il 118: «Si poteva salvare». Il precedente: «Malmenato da uno dei due»

Di Alessandro D’Amato
giorgia meloni
POLITICA

Vannacci, Ranucci, Trump e Roggero: Giorgia Meloni e l’alleanza impossibile «con chi ti vota contro»

Di Alba Romano