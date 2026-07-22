Ilaria Salis condannata dal tribunale di Milano: «Licenziati due suoi collaboratori senza giusta causa»

Disposto dal Tribunale di Milano un risarcimento complessivo di 300.900 euro. Tutta la vicenda: dall'aiuto in campagna elettorale fino alla cacciata dei neoassunti

Il Tribunale di Milano ha condannato l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, perché avrebbe licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. A riferirlo è Adnkronos. A pesare sull’esito del procedimento è stata anche la sua contumacia: i due ex dipendenti, infatti, non sono riusciti a notificare il ricorso all’indirizzo di residenza ufficiale dell’europarlamentare.

La sentenza, emessa dal giudice Franco Caroleo della sezione Lavoro del Tribunale di Milano e visionata dall’agenzia, accoglie integralmente le richieste dei due ex collaboratori, assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. Il giudice ha disposto un risarcimento complessivo di 300.900 euro, corrispondente ai mancati compensi che i due avrebbero percepito fino alla scadenza naturale dei contratti, oltre a 10mila euro per le spese legali.

I due ex collaboratori che la aiutarono in campagna elettorale

Salis, arrestata in Ungheria con l’accusa di aver aggredito alcuni militanti di estrema destra durante le manifestazioni del cosiddetto “Giorno dell’Onore”, è stata eletta al Parlamento europeo con Alleanza Verdi e Sinistra nel giugno 2024. Alla sua campagna elettorale avevano contribuito anche i due collaboratori poi licenziati nel febbraio 2025. I due furono assunti con contratti in scadenza al termine del mandato parlamentare, il 16 luglio 2029, con retribuzioni mensili rispettivamente di 2.900 e 3.000 euro. Le loro mansioni comprendevano lo sviluppo di progetti per valorizzare l’attività dell’eurodeputata, la progettazione e gestione di campagne ed eventi in Italia e all’estero, il supporto nei rapporti con le istituzioni e la consulenza politico-strategica. Un incarico che però si è interrotto pochi mesi dopo. A una collaboratrice, riferisce Adnkronos, è stato comunicato il recesso anticipato per il venir meno del rapporto fiduciario, ritenuto causa di una situazione di «incompatibilità ambientale e personale». A un secondo collaboratore, invece, l’incarico è stato revocato con effetto immediato per la «manifesta insoddisfazione» riguardo alla qualità della collaborazione.

Perché il tribunale di Milano ha deciso così: a pesare il fatto che Salis non abbia fornito controprove

Nelle motivazioni della sentenza, pronunciata lo scorso marzo, il giudice ricorda che spetta al datore di lavoro dimostrare l’esistenza della giusta causa di licenziamento. Poiché Salis è rimasta contumace per l’intero procedimento e non ha fornito elementi a sostegno delle proprie decisioni, il tribunale ha ritenuto non provata la legittimità dei recessi, dichiarandoli privi di giusta causa e riconoscendo ai due ex collaboratori il diritto al risarcimento.