«Addio per sempre, mister Orbán», la reazione di Ilaria Salis alla sconfitta del premier sovranista in Ungheria

Il post dell'eurodeputata sui social dopo la vittoria del leader dell'opposizione Magyar: «L'Europa ora sarà migliore»

«Addio per sempre, Mr. Orbán». È la scritta su un cartello tenuto in mano, sorridente, dall’eurodeputata Ilaria Salis dopo la sconfitta del premier sovranista uscente alle elezioni in Ungheria. «Sia l’Ungheria che l’Europa saranno luoghi migliori senza Viktor Orbán», ha scritto Salis. Il leader dell’opposizione Péter Magyar ha conquistato i due terzi dei seggi in Parlamento e, nonostante lo spoglio sia ancora in corso, la vittoria appare schiacciante. Ilaria Salis era un’insegnante e attivista antifascista ed è diventata una figura nota a livello internazionale nel 2023, quando è stata arrestata a Budapest con l’accusa di aver partecipato ad aggressioni contro militanti di estrema destra durante una manifestazione. Dopo l’arresto è rimasta detenuta per oltre un anno in Ungheria, al centro di un caso politico e mediatico anche in Italia, dichiarandosi sempre innocente.

Orbán definì Ilaria Salis «una criminale»

Nel 2024 è stata candidata alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra ed è stata eletta eurodeputata. Grazie all’immunità parlamentare ha ottenuto la liberazione ed è potuta rientrare in Italia. Viktor Orbán aveva definito Salis una «criminale che dovrebbe stare in galera».