25 anni da G8 Genova, Vendola: Disuguaglianze e guerre aumentate, un altro mondo serve ancora – Il video

Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Il bilancio del mondo è catastrofico, nel senso che 25 anni dopo il divario tra chi ha e chi non ha, tra chi sa e chi non sa, tra chi può e chi non può è cresciuto a dismisura. E la guerra è diventata il pilastro del tempo nostro, della nostra epoca. Non solo guerra tra eserciti: guerra oggi con l'algoritmo, con l'intelligenza artificiale, ma guerra nei confronti del creato, e ne paghiamo le conseguenze in termini di cambio climatico, guerra del genere maschile contro il genere femminile, guerra del mercato nei confronti del mondo del lavoro: ogni giorno incidenti, morti, feriti, come in una guerra, appunto." Così Nicola Vendola in un punto stampa al Senato, a margine del convegno Avs “2001-2026 Vento a 25, Genova soffia ancora”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev