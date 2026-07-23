AdR presenta Open, Benetton (Mundys): Al primo posto qualità dei servizi e innovazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato oggi “Open – FCO Smart Workplace”, il nuovo e avanguardistico centro direzionale realizzato nell’area di fronte al Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”. La nuova infrastruttura andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l’ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori. Con l’apertura di Open, ADR compie quindi un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo infrastrutturale dell’area fronte Terminal, ampliando la propria offerta direzionale. Il nuovo centro, realizzato tra gennaio 2024 e aprile 2026, in grado di ospitare fino a 600 persone in 70 uffici e 35 sale meeting, diventerà l’headquarter degli uffici di diversi vettori – tra cui ITA Airways, Emirates, American Airlines, Alaska Air, Delta e Air Canada – oltre che di società di handling e rent-a-car operativi nello scalo. L’evento di inaugurazione, aperto dai saluti del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e dall’intervento del Presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda, ha visto la partecipazione, del Presidente di Mundys Alessandro Benetton. Per Aeroporti di Roma sono intervenuti il Presidente Vincenzo Nunziata e il Ceo Marco Troncone, oltre al Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo. Hanno partecipato inoltre, per Mundys, il Vicepresidente Giampiero Massolo e il CEO Andrea Mangoni, insieme al Direttore Generale ENAC Alexander D’Orsogna e al Direttore Enac di Fiumicino Patrizia Terlizzi. “L’apertura di Open è un altro passo in avanti importante del percorso di sviluppo di Fiumicino. Lavorando con tenacia e creatività, ADR ha saputo trasformare l’hub della Capitale nel miglior aeroporto europeo, mettendo al primo posto la qualità dei servizi al passeggero, la crescita sostenibile, l’innovazione. La capacità di innovare sé stessi, sempre, e di percorrere strade nuove è fondamentale per ottenere risultati tangibili. In questo senso, continueremo a supportare ADR, anche e soprattutto nella sfida di realizzare in tempo utile il piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto, un progetto di rilevante interesse pubblico, che potrà generare valore condiviso per la comunità di Fiumicino e il sistema produttivo nazionale” ha dichiarato il Presidente di Mundys Alessandro Benetton. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev