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L'annuncio di Gualtieri con il ventaglio: Contro il caldo a Roma, cinema gratis in 11 sale – Il video

23 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Da oggi e fino al 4 agosto parte Il Grande Freddo, una nuova iniziativa di Roma Capitale in collaborazione con @aneclazio: film selezionati gratis ogni giorno, nelle ore più calde della giornata, con due proiezioni quotidiane nelle sale aderenti diffuse in tutta la città, fino a esaurimento posti. È un modo per proteggersi dalle alte temperature, ma anche per contrastare la solitudine che, soprattutto d’estate, colpisce tante persone. Ed è anche un’occasione per valorizzare le sale cinematografiche, presidi culturali preziosi sui quali Roma Capitale continua a investire. Abbiamo messo a disposizione anche una rete di spazi freschi e accoglienti dove leggere, studiare, lavorare o semplicemente trascorrere qualche ora: biblioteche, sale studio, il Teatro Argentina e il Palazzo delle Esposizioni saranno aperti a tutti. Per conoscere orari, programmazione e titoli dei film basta consultare il sito di Roma Capitale oppure chiedere informazioni a Julia. P.S. Il nome dell’iniziativa è un omaggio al film cult “Il grande freddo”. Se non lo avete visto, fatelo!", lo ha annunciato Gualtieri in un video sui social in cui si rinfresca con un ventaglio. Fb Gualtieri – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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