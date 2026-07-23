Ultime notizie BolognaCatanzaroCrisi Usa - IranMario Roggero
POLITICAPunti di VistaVideo

Calderone: Non lavoriamo a interventi su responsabilità aziende su sicurezza – Il video

23 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Il Ministero non ha niente nei cassetti e non ha allo studio un intervento sulla legge sulla responsabilità delle aziende e della sicurezza del lavoro, 'non andiamo in questa direzione e quando dico che il ministero del Lavoro – che ha competenze in materia di sicurezza sul lavoro – non ha un fascicolo su questo tema vuol dire che e' cosi'". Lo ha detto la Ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso della conferenza stampa post-Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alessandro Di Battista e la tentazione di candidarsi alle elezioni con Schierarsi

2.

Morti in piscina, arriva la legge (o meglio l’emendamento): le vasche con i bocchettoni di aspirazione fuori norma rischiano la chiusura

3.

No della Giunta ai pm sulle chat di Delmastro. La protesta coi cartelli del M5s: cosa c’è nei messaggi tra l’ex sottosegretario e il ristoratore Caroccia – Il video

4.

Vannacci, Ranucci, Trump e Roggero: Giorgia Meloni e l’alleanza impossibile «con chi ti vota contro»

5.

Giuseppe Conte impietoso su Roggero: «Ma quale legittima difesa, fu una vendetta sui rapinatori»