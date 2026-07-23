Calderone: Non lavoriamo a interventi su responsabilità aziende su sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Il Ministero non ha niente nei cassetti e non ha allo studio un intervento sulla legge sulla responsabilità delle aziende e della sicurezza del lavoro, 'non andiamo in questa direzione e quando dico che il ministero del Lavoro – che ha competenze in materia di sicurezza sul lavoro – non ha un fascicolo su questo tema vuol dire che e' cosi'". Lo ha detto la Ministra del Lavoro Marina Calderone nel corso della conferenza stampa post-Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev