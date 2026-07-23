Camisa (Confapi): Logistica chiave di competitività per il Made in Italy, non solo un costo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Ma io penso che oggi sia una giornata importante perché abbiamo discusso del Libro Bianco che è stato presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui Confapi ha dato un contributo estremamente significativo. Tra l'altro oggi abbiamo presentato anche l'integrazione di FIAP all'interno del sistema Confapi. Quindi andiamo nell'ottica di quanto previsto dal Libro Bianco, cioè considerare sempre di più la logistica non come un costo, ma un'integrazione vera e propria di competitività all'interno del prodotto e del sistema Paese." Così il presidente di Confapi Cristian Camisa al convegno "Libro Bianco Made in Italy 2030: manifattura e logistica integrata per una nuova strategia industriale", dedicato al ruolo della logistica e del trasporto merci come leve strategiche per la competitività del sistema produttivo italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev