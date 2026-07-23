Lagarde (Bce): Tassi invariati, incertezza resta alta e impatto shock energia non è finito – Il video
(Agenzia Vista) Francoforte, 23 luglio 2026 "Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della BCE. Le prospettive per i prezzi dell'energia, sebbene fortemente volatili, si collocano attualmente vicino allo scenario di base delle proiezioni degli esperti dell'Eurosistema di giugno e ben al di sopra dei livelli registrati prima del conflitto in Medio Oriente." Così la presidente della Bce, Christine Lagarde alla conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo della Bce. Courtesy: European Central Bank Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev